李柱銘等15人涉煽惑未經批准集結等提堂　辯方擬司法覆核轉介區院決定 (19:25)

民主黨創黨主席李柱銘、壹傳媒創辦人黎智英、立法會前法律界議員吳靄儀等15名民主派，早前被控以煽惑、組織和參與去年8至10月的未經批准集結，另當中5人再被控8張「公告未經批准遊行」傳票，作煽惑他人參與未經批准集結的交替控罪。案件今日（15日）在西九龍裁判法院再訊，15人暫毋須答辯，押後至7月15日再訊，以待辯方研究是否就控方轉介案件至區域法院的決定提出司法覆核。
辯方指出，控方將案件轉介區院，卻沒有提供任何解釋，整個檢控決定不合理，要求案件押後4星期，促請控方妥善解釋轉介原因，亦透露不排除就控方決定提出司法覆核。
控方反對稱，律政司長有權決定案件在哪一級別法院審理，當控方決定將案件轉介更高級別法院時，裁判官只可批准。控方強調，律政司在考慮案件的被告人數、證人人數、案件嚴重性及複雜性後，才得出相關決定。
裁判官羅德泉准案件押後至7月15日再訊，以待辯方是否就控方轉介的決定提出司法覆核，若辯方提出司法覆核，法庭屆時將聽取雙方陳辭，以處理是否暫緩案件直至司法覆核有結果為止。
15名被告包括資深大律師李柱銘（81歲）、報稱商人的黎智英（72歲）、大律師吳靄儀（72歲）、職工盟秘書長李卓人（63歲）、自僱人士梁國雄（64歲）、退休人士何秀蘭（65歲）、律師何俊仁（68歲）、立法會議員梁耀忠（66歲）、大學講師區諾軒（32歲）、社民連組織幹事陳皓桓（24歲）、兼職大學教授的楊森（72歲）、管理顧問吳文遠（43歲）、區議會議員單仲偕（59歲）、社區組織協會幹事蔡耀昌（52歲）和報稱區議員助理的黃浩銘（31歲）。
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