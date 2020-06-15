大批市民太古廣場悼念梁凌杰　警方：將因應情況採取行動 (21:05)

【19:23】太古廣場內外的黑衣人潮不斷，晚上近7時半，獻花人龍延伸數百米至山頂纜車站附近，太古廣場內亦至少有200人聚集。

中四生譚同學放學後便到金鐘悼念梁凌杰，她表示梁凌杰出事令她關心反修例運動，對自己之前不聞不問感後悔。她稱一年過去，五大訴求中僅得「撤回修例」達成是好少，但認為抗爭已成香港人生活一部分。

何太與丈夫帶同7歲兒子來悼念，她稱聽到梁凌杰父親發布的錄音，感受到「切膚之痛」，而梁父在錄音不忘鼓勵港人，何太認為「我們更加不可以放棄」。她說，一年來仍不懂如何向兒子解釋梁凌杰去世，但會陳述事實希望兒子思考，亦會帶他參與示威。何先生表示不擔心被票控，認為被票控比起其他示威者的付出是微不足道。

【19:05】去年在金鐘太古廣場墮樓並留下反修例運動訴求的梁凌杰今日（15日）去世一年。傍晚6時許，太古廣場外一帶有數百人身穿黑衣、繫上白絲帶悼念及排隊獻花，人龍延伸至高等法院。連接太古廣場及金鐘廊的天橋亦聚滿黑衣人潮，同時有近百人聚集太古廣場中庭叫口號。

在梁凌杰的祭壇前，V（化名）身穿黃色雨衣、戴上V煞面具默站，手上拿着「永垂不朽」的紙牌。他表示，去年這個時候看直播畫面，心情非常焦急，「所有事都好似只是昨天發生」，自己的裝扮代表會記住梁凌杰；對於日後的抗爭，他說不想再見到有「手足」傷亡，但仍會支持激進示威，「因為這代表反抗精神」。

數十名防暴警於太古廣場外戒備，一度截查市民，以及指示悼念人潮不要停留，其間曾與在場市民口角。

警方表示，今晚約6時有人群在太古廣場一帶集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》下進行受禁群組聚集的相關罪行，警方在現場發出多次警告，要求集結者停止聚集及離開。

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