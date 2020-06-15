大批市民太古廣場悼念梁凌杰　警方警告人群離開 (23:30)

【23:27】數十名防暴警落警車，防線由太古廣場向高院推進，惟警方防線前大部分為記者。防暴警一邊拍盾一邊呼喝記者向前行，到巴士站時有人大叫「等緊巴士」，警大聲呼喝「收聲啦！畀晒時間你哋唔走！喺到玩！」

【23:17】太古廣場外有5名防暴警落警車，用揚聲器廣播，警告廣場外聚集的人群離開，現仍有近百人聚集在祭壇附近。立法會議員許智峯與防暴警交涉後，防暴警返回警車，但繼續在警車廣播，警告市民離開。

【22:07】在太古廣場外的悼念人潮仍未散去，晚上近10時，隊尾仍然在香港公園體育館。另外，有人高叫「616維園見」。

【21:00】警方表示，曾在太古廣場外發出多次警告，要求集結者停止聚集及離開，但人群拒絕聽從指示，仍在該處停留及叫囂，將因應情況採取適當行動，果斷執法。警方並警告集結者立即離開，否則有可能因涉嫌參與未經批准集結及進行受禁群組聚集而被捕或被票控。

【19:23】太古廣場內外的黑衣人潮不斷，晚上近7時半，獻花人龍延伸數百米至山頂纜車站附近，太古廣場內亦至少有200人聚集。

中四生譚同學放學後便到金鐘悼念梁凌杰，她表示梁凌杰出事令她關心反修例運動，對自己之前不聞不問感後悔。她稱一年過去，五大訴求中僅得「撤回修例」達成是好少，但認為抗爭已成香港人生活一部分。

何太與丈夫帶同7歲兒子來悼念，她稱聽到梁凌杰父親發布的錄音，感受到「切膚之痛」，而梁父在錄音不忘鼓勵港人，何太認為「我們更加不可以放棄」。她說，一年來仍不懂如何向兒子解釋梁凌杰去世，但會陳述事實希望兒子思考，亦會帶他參與示威。何先生表示不擔心被票控，認為被票控比起其他示威者的付出是微不足道。

【19:05】傍晚6時許，太古廣場外一帶有數百人身穿黑衣、繫上白絲帶悼念及排隊獻花，人龍延伸至高等法院。連接太古廣場及金鐘廊的天橋亦聚滿黑衣人潮，同時有近百人聚集太古廣場中庭叫口號。

在梁凌杰的祭壇前，V（化名）身穿黃色雨衣、戴上V煞面具默站，手上拿着「永垂不朽」的紙牌。他表示，去年這個時候看直播畫面，心情非常焦急，「所有事都好似只是昨天發生」，自己的裝扮代表會記住梁凌杰；對於日後的抗爭，他說不想再見到有「手足」傷亡，但仍會支持激進示威，「因為這代表反抗精神」。

數十名防暴警於太古廣場外戒備，一度截查市民，以及指示悼念人潮不要停留，其間曾與在場市民口角。

警方表示，今晚約6時有人群在太古廣場一帶集結及叫囂，有可能觸犯《公安條例》下進行未經批准集結的相關罪行，以及《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》下進行受禁群組聚集的相關罪行，警方在現場發出多次警告，要求集結者停止聚集及離開。

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