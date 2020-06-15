新冠肺炎｜本港增3宗輸入個案　患者曾到印尼、俄羅斯 (17:15)

衛生防護中心表示，已透過房屋署向沙田瀝源邨祿泉樓居民再次派發深喉唾液樣本瓶，以進行第二次新冠病毒檢測。中心強烈呼籲居民依照指示收集深喉唾液樣本，並於指定日期（即今日至6月17日）內提交，以便盡早進行檢測，中心會對不交回樣本的人進行強制檢測。中心亦會安排正在檢疫中心接受檢疫的祿泉樓10號及12號單位居民，在完成14天檢疫前，接受第二次病毒檢測。

醫管局表示，現時共有40名確診病人仍留醫，其中3人情況危殆，包括祿泉樓最早確診的34歲包裝女工（個案1084）；一人情況嚴重，其餘36人情況穩定。

據了解，該名包裝女工原本需要插喉，今午已不需要呼吸機輔助，可以自行呼吸，惟仍需供氧治療，濃度為6度、即每分鐘供應6公升氧氣。

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