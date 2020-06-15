保就業計劃首期收近43萬份申請　政府已發放近50億元工資補貼 (18:00)

政府今日（15日）表示，「保就業」計劃第一期申請在昨晚（14日）截止，政府合共收到428,659份申請，包括168,799名僱主及259,860名自僱人士的申請。
政府指出，已向首批25,500名僱主發放總額約48億元工資補貼，估計可惠及超過20萬名僱員。獲發工資補貼的僱主當中，98%是聘請少於50名僱員的中小微企。所有獲補貼的僱主在申請時已承諾於接受補貼期間（即6月至8月）不會裁員，亦會將補貼全數用於支付員工薪酬。
此外，首批24,000名自僱人士亦已在其指定銀行賬戶收到一筆過7500元資助，總額約1.8億元。
政府稱，現正從速處理其餘申請，爭取在本周內開始發放第二批補貼及一筆過資助，詳情稍後公布。另外，政府目標於今年9月發放第二期補貼，用以支付今年9月至11月的工資。
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