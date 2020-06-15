新冠肺炎｜理大與澳門科大研快速診斷新冠肺炎AI　準確率逾九成 (17:15)

新型冠狀病毒肺炎疫情反覆，香港理工大學和澳門科技大學合作，研發出一套快速診斷新冠病毒的人工智能（AI）系統，透過胸部電腦斷層掃描（Chest CT），找出6種新冠肺炎的病徵，包括毛玻璃、肺纖維化等，區分新冠肺炎和其他類型肺炎（其他病毒性和細菌性），並於20秒內預測嚴重程度，其準確率高達九成以上。
澳門科技大學醫學院教授張康表示，研究團隊使用來自3777名病人的大型電腦掃描（CT）數據庫進行深度學習和測試，以建立一個人工智能診斷模型，用作區分新冠肺炎（NCP）和其他類型肺炎，系統在內地多個城市包括武漢、廣州、安徽、新疆等地，以及其他國家包括美國、伊拉克、伊朗、印度等都有使用。
理大應用生物及化學科技學系客座教授劉耀南表示，AI系統的準確度與資深醫生相若，雖然機器無法取代醫生，但AI系統可輔助醫生診斷，因為傳統醫生分析CT掃描需要15至30分鐘，而使用AI能更快速診斷，在出現大量病人的情況下可為醫護減輕壓力。
此外，理大與澳門科大的科學家，近日在科學期刊《自然醫學》發表有關新冠肺炎患者的血清研究，透過血清測試，發現武漢市內除了有5萬名有病徵感染者，另有30多萬名無病徵感染者。
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