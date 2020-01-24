20歲男生房搜出伸縮鋼棒　裁管違禁武器罪不成立　官：無法證明與男生有關 (18:15)

被告周啟龍（20歲）否認於去年8月2日，在東涌映灣園某單位管有違禁武器，即一支重力操作鋼棒，而該鋼棒收起時約20厘米，最長可伸展至52厘米。

偵緝警員陳國強今出庭作供，事發日下午與其他同僚持法庭搜查令，到被告家調查一宗非法集結的案件，詢問下應門的被告母親稱被告在屋內一房間，陳國強遂內進並在該房間看到被告坐在牀上。陳國強先確認被告身分及拘捕他，隨後在被告面前搜查房間，並在書枱一抽屜內發現涉案鋼棒，但無查證房間是否屬於被告。

被告自辯時供稱，兩年前他曾用該房間作睡房，及後遷至屋內另一房間，現時涉案房間為雜物及遊戲房，除父母外，亦有不同人出入及擺放東西，如其姊、其姊男朋友、朋友及親戚等。

裁判官林子勤裁決時表示，此案焦點在於被告是否確實管有該伸縮鋼棒，林官認為被告自辯時的說法前後矛盾，全盤不接納被告證供。但是控方亦未有確切證據能在毫無合理疑點下，證明被告與該涉案房間及伸縮鋼棒的關係，屋內亦有他人居住，難以推論被告獨居，繼而擁有該鋼棒，在控方未能成功舉證下，裁定被告罪名不成立。

被告另涉在6月10日凌晨於立法會外非法集結，已於上星期五（12日）提堂。

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