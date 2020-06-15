智障翁肛塞布　護老院：紗布款式不同顯示與院舍無關 (15:20)

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中度智障、半身癱瘓的事主王志成（終年60歲），2016年1月31日在牛頭角定業街劍橋護老院因肚瀉送院，其間被發現肛門有異物，同年2月2日凌晨零時因肺炎不治。

陸艾齡今早出庭作供。死因聆訊主任提及護老院事後向傳媒發聲明，稱事主左手「強而有力」，可撕爛自己的尿片。陸艾齡在提問下表示，主管劉咏梅「點樣講，我就點寫」，又稱事主肛門內的紗布和院舍一貫使用的款式不同，顯示塞肛事件與護老院無關。

死因聆訊主任提及在2015年間，劍橋另一間分院、大埔劍橋護老院被揭發安排長者露天脫光等待洗澡，及後遭社署拒絕續牌申請。陸艾齡否認事件與續牌失敗有關，強調「當日係屏風圍得唔好，何必為一件事污辱我哋聲譽？」。她稱劍橋護老院規模較大，「社署好鍾意畀我哋做」。聆訊今午繼續。

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