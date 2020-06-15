舞台燈光師認持汽油彈企圖縱火　還押逾半年保釋後6天癌母去世 (17:00)

23歲舞台燈光師去年10月13日在將軍澳持有兩個汽油彈，聲稱打算點燃路障阻止警方推進，惟投擲前遭休班警制服。燈光師被捕後一直還押，至今年5月獲准保釋，其患癌母在他保釋後6天與世長辭。他今（15日）在區域法院承認在公眾地方管有攻擊性武器及有意圖而企圖縱火兩罪，親撰求情信說「面對社會不公……社運和家庭的選擇亦令本人相當困擾」，「明白暴力並不能解決問題」。
法官聽畢求情，將被告還押至6月24日判刑。辯方求情指出，被告姚少康自小夢想當足球員，曾是U-12香港代表隊成員，惟父親後來因工傷無法繼續任職司機，家中只依靠母親做文員維生，被告中學畢業後亦迫不得已工作養家，無法繼續升學。
辯方續說，被告的母親患上肺癌，癌症後來擴散至骨、腦及肝。被告去年10月被捕後遭還押，其母病情開始惡化，至今年3月已不能說話，只能靠眼晴及搖頭等溝通。雖然被告今年5月獲保釋，但其母在他保釋後6天即離世，現在只有他及父親兩人相依為命。另辯方求情時亦呈上被告親撰的求情信。
案情指出，去年10月13日，數以百計示威者在將軍澳一帶堵路及縱火，警方傍晚約6時半前往唐明街及唐俊街交界清場。當時4名休班警在附近觀察，目睹全黑裝束的被告手持汽油彈及打火機，並走近正清理路障的警員，休班警遂上前制服被告。被告警誡下稱，他案發前在觀塘一間五金舖購入白電油，打算製作汽油彈並投向路障以阻止警方推進，並承認全黑裝束是為了隱藏身分。
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