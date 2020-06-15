舞台燈光師認持汽油彈企圖縱火　還押逾半年保釋後6天癌母去世 (17:00)

法官聽畢求情，將被告還押至6月24日判刑。辯方求情指出，被告姚少康自小夢想當足球員，曾是U-12香港代表隊成員，惟父親後來因工傷無法繼續任職司機，家中只依靠母親做文員維生，被告中學畢業後亦迫不得已工作養家，無法繼續升學。

辯方續說，被告的母親患上肺癌，癌症後來擴散至骨、腦及肝。被告去年10月被捕後遭還押，其母病情開始惡化，至今年3月已不能說話，只能靠眼晴及搖頭等溝通。雖然被告今年5月獲保釋，但其母在他保釋後6天即離世，現在只有他及父親兩人相依為命。另辯方求情時亦呈上被告親撰的求情信。

案情指出，去年10月13日，數以百計示威者在將軍澳一帶堵路及縱火，警方傍晚約6時半前往唐明街及唐俊街交界清場。當時4名休班警在附近觀察，目睹全黑裝束的被告手持汽油彈及打火機，並走近正清理路障的警員，休班警遂上前制服被告。被告警誡下稱，他案發前在觀塘一間五金舖購入白電油，打算製作汽油彈並投向路障以阻止警方推進，並承認全黑裝束是為了隱藏身分。

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