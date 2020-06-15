以假成績表獲聘海關關員半年　男子認罪判社會服務令 (16:45)

25歲被告林天鵬報稱文員，控罪指稱他於2017年8月16日，使用兩份據稱由中華人民共和國高等教育部發出的虛假文書副本，即一張大學英語四級考試及六級考試成績報告單，誘使香港學術及職業資歷評審局接受該文書為真文書；並在2018年1月4日，以同一方法欺騙香港海關。

辯方表示，被告的社會服務令報告內容正面，對事件有悔意，並願意向海關作出賠償。

裁判官香淑嫻判刑時說，被告有預謀，否則不會將假證書「用完一次又一次」，又稱被告犯案不是為「搵錢」，而是為了「呃份工」，縱然是「大錯特錯」，但不至於想不勞而獲，考慮被告年紀尚輕及有悔意，遂接納報告建議，判被告160小時社會服務令。

案情指出，被告在2018年8月中獲海關聘任海關關員，至12月底公務員事務局揭發被告從無應考其成績表列明的考試，他隨即被停職，翌年2月底被辭退，被告受聘期間獲發超過14萬元薪金。

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