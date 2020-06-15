跨境生今復課　過關人多兼須檢查健康申報　接送巴遲40分鐘赴校 (15:39)

跨境學生可經深圳灣或福田／落馬洲支線口岸過境，抵港後坐校巴往返管制站及學校。丘志良說，原本預計學生早上7時抵港上校車，但估計因人流多，加上關口人員要檢查健康申報等文件，以致在落馬洲上車的學生，遲了40分鐘從關口出發，幸最終趕及上課前到校。他預計，一兩日後過關程序會變順暢。

該校中三跨境生黃同學今早經深圳灣口岸抵港。她說，早上未有交通工具前往關口，惟有搭的士。早上有數百名學生輪候過關，她花約20分鐘過關，其後大批學生到口岸巴士站上校巴，她說難以找到其校所屬校巴，形容情況混亂。

另外，跨境生前往深方口岸通關時，須持7天以內的核酸檢測陰性結果證明。丘志良說，據他了解，跨境生在內地花約70元，就能進行相關檢測，未有學生因經濟負擔向學校求助。

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