鄺星宇涉觀塘襲擊傷人藏壯陽藥　還押小欖候訊待索精神報告 (13:13)

上周五（12日）是6．12衝突一年，觀塘有區議員擺設反修例展覽街站，其間民建聯前社區幹事鄺星宇疑因政見問題與人爭執，涉揮刀襲擊市民，最終傷及兩人；他其後在警署內再被發現管有壯陽藥。鄺星宇被控襲擊致造成實際身體傷害、傷人，以及管有第一部毒藥共3罪，今（15日）被押解到觀塘裁判法院提堂，暫毋須答辯。裁判官將案件押後至6月29日，以索取兩份精神科報告，再決定他是否適合答辯或是否適合接受醫院令，其間還押小欖精神病治療中心看管。
被告鄺星宇（27歲），報稱地產經紀，他被控於今年6月12日，在觀塘同仁街臨時公共小巴總站襲擊男子馮文傑，因而對該男子造成身體傷害；以及在同日同地非法及惡意傷害男子馬富善。他另被控於同日在觀塘警署接見室3號內管有毒藥表第一部所列毒藥。據悉，鄺星宇被搜出的毒藥是壯陽藥「威而鋼」。
控方透露，第一名受襲男子僅輕傷，無需留醫；第二名受襲男子左手虎口有裂傷，目前仍在醫院留醫，還未適合落口供。辯方表示，被告患有嚴重抑鬱，有自殘及自殺傾向，過往曾向精神科醫生求醫，事發前情緒不穩定。裁判官拒絕被告保釋申請，被告須還押至小欖精神病治療中心接受治療。
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