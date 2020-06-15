鄺星宇涉觀塘襲擊傷人藏壯陽藥　還押小欖候訊待索精神報告 (13:13)

被告鄺星宇（27歲），報稱地產經紀，他被控於今年6月12日，在觀塘同仁街臨時公共小巴總站襲擊男子馮文傑，因而對該男子造成身體傷害；以及在同日同地非法及惡意傷害男子馬富善。他另被控於同日在觀塘警署接見室3號內管有毒藥表第一部所列毒藥。據悉，鄺星宇被搜出的毒藥是壯陽藥「威而鋼」。

控方透露，第一名受襲男子僅輕傷，無需留醫；第二名受襲男子左手虎口有裂傷，目前仍在醫院留醫，還未適合落口供。辯方表示，被告患有嚴重抑鬱，有自殘及自殺傾向，過往曾向精神科醫生求醫，事發前情緒不穩定。裁判官拒絕被告保釋申請，被告須還押至小欖精神病治療中心接受治療。

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