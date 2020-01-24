消委會‧兒童水上用品｜全部22款兒童水上用品含萘有致癌風險　6款游泳座椅浮力不足（附名單） (12:43)

另外，消委會評估當中9款兒童游泳座椅，結果顯示，6款樣本的表現未如理想，當主充氣室出現漏氣，產品的浮力不足以令座椅保持直立位置，又或支撐兒童身體；其中4款樣本更僅得1個充氣室，不符合標準訂明充氣型游泳輔助用品最少要有2個獨立氣室的要求；另有1款樣本在水中翻轉後，兒童假人模型被座椅卡着身體，未能安全逃生。

6款在水中的穩定性不足的兒童游泳座椅產品：

1. Bestway Swim Safe ABC Steps to Safe Swimming 30" x 25.5"

2. Intex 工程車嬰兒浮水座（使用者不超過15公斤）

3. Swimava Baby Swim Seat 6mth+（Up to 18kg）

4. Big Mouth Lucky Duck LiL' Float 黃色鴨仔船

5. Peppa Pig Inflatable Boat

6. Intex 嬰兒有頂魚水泡（使用者不超過11公斤）

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