消委會報告｜全部22款兒童水上產品含萘有致癌風險　6款游泳座椅浮力不足（附名單） (12:43)

家長關注兒童水上用品中是否存在有害物質或添加劑。消委會發現，全部測試的22款兒童水上用品均驗出萘（Naphthalene），萘具揮發性，屬於可能令人類致癌的物質，並可透過呼吸或用口吮吸時吸入。若發現家中游泳用品有強烈的塑膠味，建議應放在通風位置，待氣味散去才使用，以減低兒童攝入萘的風險。
另外，消委會評估當中9款兒童游泳座椅，結果顯示，6款樣本的表現未如理想，當主充氣室出現漏氣，產品的浮力不足以令座椅保持直立位置，又或支撐兒童身體；其中4款樣本更僅得1個充氣室，不符合標準訂明充氣型游泳輔助用品最少要有2個獨立氣室的要求；另有1款樣本在水中翻轉後，兒童假人模型被座椅卡着身體，未能安全逃生。
6款在水中的穩定性不足的兒童游泳座椅產品：
1. Bestway Swim Safe ABC Steps to Safe Swimming 30" x 25.5"
2. Intex 工程車嬰兒浮水座（使用者不超過15公斤）
3. Swimava Baby Swim Seat 6mth+（Up to 18kg）
4. Big Mouth Lucky Duck LiL' Float 黃色鴨仔船
5. Peppa Pig Inflatable Boat
6. Intex 嬰兒有頂魚水泡（使用者不超過11公斤）