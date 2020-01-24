消委會‧蚊怕水｜7款驅蚊劑含避蚊胺濃度高於10%　兒童應避免使用（附名單） (13:04)

消委會指出，目前市面上的驅蚊產品，根據美國疾病預防及控制中心（CDC）列舉的活性成分可分為5種：DEET、Picaridin、IR3535、PMD及IBI-246。當中DEET為廣泛應用多年的驅蚊成分，但安全性方面備受懷疑，若接觸過量或使用高濃度DEET的產品，有可能引致皮疹、水泡。香港衛生防護中心建議，兒童應盡量使用含較低濃度（上限10%）DEET的產品，6個月以下嬰兒不應使用。

7款驅蚊劑標示DEET濃度高於10%︰

．博士文BUSHMAN 驅蚊液（濃度40%）

．驅蚊敵Moustidose 成人配方（濃度30%）

．殺牠死SPEEDTOX 強效蚊怕水（濃度30%）

．OFF!歐護 DEEP WOODS防蚊液（濃度25%）

．3M ULTRATHON驅蚊噴霧（濃度25%）

．索菲Soffell 天然噴霧蚊怕水（橙味）（濃度13%）

．3M ULTRATHON 驅蚊膏（濃度34.4%）

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