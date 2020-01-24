消委會報告｜5款嬰兒游泳頸圈胸圈安全扣易解開　不符歐洲標準（附名單） (11:35)

消委會提醒使用嬰兒游泳頸圈時若太大或太鬆，有可能在使用時鬆脫，導致嬰兒遇溺；相反若頸圈太緊，則可能迫壓嬰兒脆弱的氣管，使嬰兒呼吸困難，甚至壓到嬰兒頸上的頸動脈竇，或會引致心率減慢及血壓下降，嚴重者甚至會造成休克，故根據專家意見，1歲以下的嬰兒不適宜游泳。

有關測試按歐洲浮力輔助游泳設備的安全規則EN13138 Part 1標準進行，游泳用具附有的安全扣需以兩個方向及最小50N的力度才能解開，防止其意外鬆脫。

4款嬰兒游泳頸圈安全扣可被50N以下力度解開：

#1. Babymate Baby Nack Floating Ring 嬰兒游泳頸圈

#2. 海之雨 Baby Swimming Ring 嬰兒游泳圈（只需11.4N的力度便可解開）

#3. Swimava Swimava Baby Starter Ring

#4. Mambo Baby Mambo Baby 嬰兒游泳脖圈

1款兒童游泳胸圈全扣可被50N以下力度解開：

#6. Swimava Swimava Baby Body Ring 12mth+（Up to 18kg）

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