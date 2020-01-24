消委會‧雪糕｜19款雪糕屬「高糖」食物　2款非預先包裝樣本含菌量超標（附名單．短片） (11:05)

雪糕是在炎炎夏日消暑解熱的其中一款甜品，消委會測試市面上29款預先包裝及非預先包裝的雪糕及冰凍甜點，結果發現有六成半（19款）樣本屬「高糖」食物1款屬「高脂」食物，全部樣本均含可以增加血液中「壞膽固醇」含量的飽和脂肪。