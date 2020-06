消委會‧雪糕｜19款雪糕屬「高糖」食物　2款非預先包裝樣本含菌量超標（附名單．短片） (11:05)

19款「高糖」雪糕:

預先包裝雪糕

.「 MÖVENPICK」Vanilla Dream Ice Cream

.「雀巢牛奶公司」脆皮樂呍呢拿味雪糕配脆朱古力外層

.「Bruno Gelato」Vaniglia Madagaskar

.「MAGNUM」Magnum Classic - Frozen dessert with vanilla from Madagascar coated with milk chocolate (26%)

.「Dreyer's」Dreyer's D Collection Belgian Triple Chocolate (Belgian Chocolate Ice Cream with Dark Chocolate, Milk Chocolate and White Chocolate Chips)

.「維記」朱古力至尊雪糕甜筒

.「XTC GELATO」朱古力意式雪糕

.「M&S Food (Marks and Spencer)」Dessert Menu Chocolate Ice Cream

.「Häagen-Dazs」士多啤梨雪糕

.「NEW ZEALAND NATURAL」Premium Ice Cream - Strawberry Surprise (Succulent Strawberry Ripple Swirled Through a Luxurious Strawberry Flavoured Ice Cream)

.「Bulla」Creamy Classics Real Ice Cream Cookies & Cream (Vanilla Flavoured Ice Cream with Chocolate Biscuit Pieces)

.「Fruttato Gelato」曲奇雪糕

.「CHEER」北海道產抹茶雪糕

.「Häagen-Dazs」抹茶雪糕

.「あいすの家」Fresh Milk Ice Cream

非預先包裝雪糕

.「GODIVA」黑巧克力軟雪糕

.「手作之店」手作朱古力

.「McDonald's」朱古力脆皮草莓新地(底層士多啤梨醬)

.「 Häagen-Dazs」抹茶雪糕

其他含菌量及防腐劑超標樣本

另外,2款非預先包裝樣本分別檢出總含菌量和大腸菌群含量超出法例上限,雖然不會引致即時食物中毒,但樣本衞生情況欠理想。

總含菌量超出法例上限樣本:「阿波羅」薄荷朱古力特級雪糕

大腸菌群含量超出法例上限樣本:「KFC」特選牛乳朱古力曲奇新地

2款非預先包裝樣本冰涷甜點檢出不可添加於以乳類及脂肪為主的甜品的防腐劑山梨酸:

·「McDonald's」朱古力脆皮草莓新地(底層士多啤梨醬)

·「Sweets House CHA CHA」豪華版軟雪糕

