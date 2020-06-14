海洋公園重開推優惠　姚思榮：蝕硬須重新定位 (16:30)

姚思榮認爲公園重開後兩星期的預約全部爆滿，證明市民關注及喜歡公園，也顯示出市民消費意欲明顯增加，但稱公園目前推出多項優惠，加上人流不及過往，肯定會虧蝕。陳智遠則認爲單看昨日表現未必具代表性。他指海洋公園競爭對手不僅迪士尼樂園，還有其他大型活動，這些活動因爲目前疫情下的限聚安排而暫停，稍後全部活動重新恢復，他質疑海洋公園是否能維持同樣的受歡迎程度。

海洋公園表演節目前創作人黃湛深表示，所認識的員工不少人對於昨日重新開園很興奮，園內擺設多了，氣氛更濃厚。他建議海洋公園季節性地找一個成功的IP（知識產權），如迪士尼樂園一樣有米奇老鼠的標誌人物，吸引市民長期對公園保持新鮮感。他又表示，過往管理層不願接納員工創新的意見，10年前曾提出要在哈囉喂增加VR模式，但被拒絕，「永遠都要有成功例子才會採納，永遠都做不到第一，要跟人家尾巴。管理層應該活力一點，思維要跟上現時脈搏」。

陳智遠亦指出，海洋公園依靠單一市場「食老本，不創新」，問題不是一朝一夕，質疑稱職的管理層是否應看到預警時就要變陣，而非到財困時才找政府打救。

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