港區國安法｜陳文敏：魔鬼在細節　六四集會叫「推翻一黨專政」不應構成違法 (12:39)

全國人大常委正草擬「港區國安法」。香港大學法律學院公法講座教授陳文敏今早（14日）出席商台節目時稱：「任何一個國家都有國家安全法，我未聽過有一個國家訂立國家安全法，個草案連市民睇都冇得睇，你睇到嘅時候，已經通過咗法律」，形容「魔鬼在細節中」，令人擔憂，認為市民要關注條文中法律限制的範圍，如何才構成違法、法院權力、程序保障，以及如何執行。
陳文敏表示，「港區國安法」規範的4個範圍相當籠統，包括分裂國家、顛覆政權等，認為刑法要制訂得很清楚，顛覆國家應涉及武力奪取政權、發動戰爭，而罪行一定涉及武力，又或鼓吹武力、有政治目的及效果，很可能引致國家分裂或推翻政權，而非單純說話，而是行為上是否真的做到。他舉例稱，六四集會30多年來都是和平集會，無涉及暴力，即使叫「推翻一黨專政」口號也不應構成顛覆國家政權或分裂國家。
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