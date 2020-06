昨日(12日)為反修例運動6.12衝突一年,市民在各區聚集叫口號和唱歌,警方分別在銅鑼灣、旺角等地驅散人群,並劃出大範圍封鎖線搜查。有傳媒拍攝到,在旺角豉油街,有防暴警對着記者不斷說美國反警暴示威口號「Black life matters」(Black lives matter)、「I can't breathe」,以及「There is not America 」,似有嘲諷意味,引起外界關注。警方回覆指出,該前線人員使用與其職務無關的字眼,警方表示關注,並已訓示相關人員須注意個人言行及提升敏感度。