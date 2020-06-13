理大反修例雕像被保安抬走　雕像被毁學生會或向校方索償 (18:50)

理大學生會今於facebook專頁稱，有理大同學以石膏製作了一個反修例「抗爭者」形象的石膏像，前日（11日）清晨把石膏像放在學生會大樓內，並以圍板圍封。石膏像昨（12日）起於學生會大樓內公開展覽，惟到今午3時，校方在未知會學生會下，安排保安人員及學校職員抬走石膏像，石膏像被嚴重破壞。

理大學生會會長吳智浩引述校方稱，校方早前收到投訴，指石膏像或存在安全問題，認為學生會不可在大學的公眾地方擺放物品，故要求學生會申請地方作展覽用途。吳智浩表示，學校的健康安全及環境事務處（HSEO）職員檢查後，已表示石膏像無安全問題，故學生會認為補回展覽申請後應無大礙，詎料今日校方安排保安人員搬走石膏像。石膏像被運送到U Core（匯信樓）附近已經碎裂，暫時未知導致碎裂的確實原因，但相信是在搬運過程中被破壞。

吳智浩說，被破壞的石膏像現時放於物業設施管理處的貯存室，他對校方的行動表示憤怒，認為同學的心機一下子便白費了，會考慮向校方索償。

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