港區國安法｜公民黨向歐盟提五建議　籲為港人提供海外保障 (18:30)

全國人大上月底通過授權常委會，制訂港區國安法並納入《基本法》附件三，公民黨今（13日）召開記者會，宣布已向歐盟提出五項建議，希望對方能修訂對香港特區護照持有人的入境政策，為沒持有BNO的港人提供更多海外保障。立法會議員楊岳橋透露，歐盟對建議感興趣，日後雙方將作更多深入交流。
東區區議員、公文黨執委鄭達鴻表示，公文黨提出的建議包括延長香港特區護照持有人在歐盟的免簽證逗留期限、為持有香港特區護照的歐盟簽證申請人酌情免卻刑事紀錄要求，如其控罪紀錄與香港民主運動有關，則不構成拒發簽證之理由、不遣返或引渡因上述原因而抵達和逗留在歐盟的香港特區護照持有人、鼓勵歐盟學術及職業訓練機構錄取香港學生，以及降低香港特區護照持有人在歐盟申請工作簽證的門檻。
鄭達鴻強調，公文黨只冀能為港人提供更多選擇，並非鼓勵市民離開香港。他指出，「有香港人的地方才稱得上香港」，希望市民能堅持到最後一刻。
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