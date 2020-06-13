新冠肺炎｜袁國勇：祿泉樓可能有空氣傳播　暫毋須擴大疏散 (17:48)

袁國勇又稱，正與衛生署商量是否需要為正接受檢疫的祿泉樓居民，抽血檢測新型冠狀病毒抗體。

袁國勇指出，若病人透過飛沫感染新型冠狀病毒，一般而言其上呼吸道樣本會對病毒呈陽性，但今日確診的男病人多個上呼吸道樣本都對病毒呈陰性，至後來抽取肺內痰液、即下呼吸道樣本，才驗出對新冠病毒呈陽性，令人擔心他是否因某些原因接觸到很細小、可能小至直徑5微米甚至1微米以下的病毒微粒（aerosol nuclei）染疫。

謝展寰指出，他與袁國勇及港大及科大的專家，今日主要到祿泉樓810及812室視察。他表示，過去數次檢查都認為祿泉樓相關單位的喉管無明顯破損，但與專家研究後，懷疑會否因喉管有細微及肉眼難以察覺的裂痕，在住客開啟抽氣扇造成室內負壓後，令水點從喉管泄出變為微粒，當局因此打算與港大及科大的專家試驗，了解喉管有無細微破損，以及有否其他傳播途徑，但具體試驗方式等要再研究。

今日下午3時許，有戴上口罩的衛生防護中心人員到達祿泉樓。祿泉樓大堂有穿全套保護裝的衛生防護中心人員，向住戶派發深喉唾液樣本瓶。

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