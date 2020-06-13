新冠肺炎｜袁國勇：祿泉樓可能有空氣傳播　暫毋須擴大疏散 (17:48)

沙田瀝源邨祿泉樓今日（13日）再有一名8樓住客確診感染新型冠狀病毒，港大微生物學系講座教授袁國勇及環境局副局長謝展寰下午再到祿泉樓視察了解。袁國勇表示，祿泉樓「可能有」新型冠狀病毒細微粒子導致空氣傳播，但認為暫毋須撤離全座居民。
袁國勇又稱，正與衛生署商量是否需要為正接受檢疫的祿泉樓居民，抽血檢測新型冠狀病毒抗體。
袁國勇指出，若病人透過飛沫感染新型冠狀病毒，一般而言其上呼吸道樣本會對病毒呈陽性，但今日確診的男病人多個上呼吸道樣本都對病毒呈陰性，至後來抽取肺內痰液、即下呼吸道樣本，才驗出對新冠病毒呈陽性，令人擔心他是否因某些原因接觸到很細小、可能小至直徑5微米甚至1微米以下的病毒微粒（aerosol nuclei）染疫。
謝展寰指出，他與袁國勇及港大及科大的專家，今日主要到祿泉樓810及812室視察。他表示，過去數次檢查都認為祿泉樓相關單位的喉管無明顯破損，但與專家研究後，懷疑會否因喉管有細微及肉眼難以察覺的裂痕，在住客開啟抽氣扇造成室內負壓後，令水點從喉管泄出變為微粒，當局因此打算與港大及科大的專家試驗，了解喉管有無細微破損，以及有否其他傳播途徑，但具體試驗方式等要再研究。
今日下午3時許，有戴上口罩的衛生防護中心人員到達祿泉樓。祿泉樓大堂有穿全套保護裝的衛生防護中心人員，向住戶派發深喉唾液樣本瓶。
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