新冠肺炎｜瀝源邨祿泉樓一男子確診　居確診包裝女工隔壁 (15:50)

【15:50】衛生防護中心表示，新增確診感染新冠病毒的33歲男病人（個案1110），居於祿泉樓10號單位，與大廈首名確診的34歲包裝女工一家三口同層及相鄰。衛生防護中心認為病人有可能透過環境因素染疫，故將個案列為「與本地個案有流行病學關連」。

病人在衛生署6月4日疏散祿泉樓各樓層10號及12號單位時，被安排入住檢疫中心，但同日發燒送往威爾斯親王醫院作新型冠狀病毒測試。他住院期間抽取的鼻咽拭子、深喉唾液及糞便樣本均對新型冠狀病毒呈陰性。惟病人持續發燒及有肺炎，昨（12日）接受支氣管鏡檢查，抽取的支氣管分泌樣本對新型冠狀病毒呈陽性。病人現時情況穩定。

病人自6月4日起住院，此前主要逗留家中，沒有外出。除與其同住的兩名兄長及母親外，沒有其他密切接觸者；3人亦自6月4日起入住檢疫中心。病人的兩名兄長當日發燒送院，呼吸道樣本對新型冠狀病毒呈陰性，兩人其後退燒，現仍與無病徵的母親在檢疫中心接受檢疫。

【14:02】消息稱，初步確診男子住在祿泉樓首名確診包裝女工的隔壁單位，女工的同住丈夫及姑奶亦已確診。據了解，該男病人持續發燒和左下肺葉有肺炎，早前糞便樣本、唾液樣本和3個鼻咽樣本均對新冠病毒測試呈陰性，至昨日用氣管鏡取樣後化驗呈陽性。

據悉，初步確診的男病人30多歲，肺炎目前不嚴重，可自行呼吸，毋須使用氧氣。他有兩名同住兄弟，兩人6月4日曾發燒，當時對新冠病毒檢測呈陰性；因應相關個案，當局會再為病人的兩名兄弟化驗。

瀝源邨祿泉樓群組首宗個案出現在上月31日，患者是一名居於8樓的34歲包裝女工。當局其後撤離祿泉樓10號及12號單位的住戶，並為居民進行深喉唾液樣本測試。