海洋公園重開首兩周預約額滿 下周二預約日期加開至7月24日 (14:20)

海洋公園今日重開，找來吉祥物威威與好友、一眾演員和前線及後勤員工與訪客互動及倒數迎接重開時刻，首100名入園的訪客獲贈搓手液、口罩等防疫物品及一隻小紅熊毛公仔。張伯伯和家人一行七人成為首組入場的訪客，獲邀與吉祥物合照留念。張伯伯表示，昨晚（12日）和家人留宿海洋公園萬豪酒店，提前慶祝父親節，今日再入園遊玩，順道和小朋友慶祝生日。

今日天氣炎熱，記者現場所見，部分訪客沒有戴口罩。園內餐廳外有大量市民在外排隊，職員曾提醒市民需要保持社交距離，惟無人理會。海洋公園在不同展館均設立黃色區域提示市民不可踏進，以保持社交距離，但有市民在黃色區域內觀看動物和拍照，職員未有阻止。職員回應稱，會按情況提醒市民，亦會實施人潮管制，避免人群聚集，如市民在館內逗留太久，會提醒他們離開。

海洋公園同時推出多項優惠，包括11歲或以下小童免費進場及贈送「買50元送50元」遊戲攤位優惠券，以及成人門票七折優惠和門票回贈優惠（價值350元的園內消費現金券）等。海洋公園於恢復營運的首兩個月（6月13日至7月31日）逢周二休園。