天文台改發3號強風信號　過去數小時風力增強 (20:55)

【15:41】天文台於下午3時40分改發3號強風信號。

接近下午4時，熱帶風暴鸚鵡集結在香港之東南偏南約290公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸。

天文台表示，按照現時預測路徑，鸚鵡會在明早（14日）最接近本港，在香港西南約200公里範圍內掠過。鸚鵡結構較鬆散，與其相關的烈風影響範圍較小。除非鸚鵡顯著增強或採取較接近香港的路徑移動，否則發出更高熱帶氣旋警告信號機率不大。

【09:53】熱帶風暴「鸚鵡」集結在香港之東南偏南約420公里。天文台表示，下午稍後本港風勢會逐漸增強，天文台會在下午2時至4時改發三號強風信號。「鸚鵡」外圍雨帶正影響廣東沿岸，海面有湧浪，市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

【08:20】一號戒備信號生效。上午8時，熱帶風暴「鸚鵡」集結在香港之東南偏南約470公里，預料向西北移動，時速約22公里，橫過南海北部，逐漸靠近廣東西部沿岸，並繼續增強。

天文台表示，過去數小時，「鸚鵡」穩定地向西北方向移動，與其相關的外圍雨帶正影響廣東沿岸。

按照「鸚鵡」現時預測路徑，今日（13日）中午前改發三號強風信號的機會較低。預料今日稍後本港風勢會逐漸增強，海有湧浪。

本港今日部分時間有陽光，有幾陣驟雨及狂風雷暴。天氣酷熱，最高氣溫約33度。吹和緩東至東北風，稍後風勢增強。展望明日（14日）風勢頗大及有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。下周一（15日）及周二（16日）仍有驟雨。