港區國安法｜大律師公會促設日落條款　待基本法23條立法後終止 (21:30)

香港大律師公會就「港區國安法」草案提出11項建議，要求港區國安法不應具追溯力，案件必須按普通法原則處理，法律應符合《基本法》及有關人權法對市民權利的保障。公會認為，港區國安法旨在填補現行香港特區法律的真空，提出設「日落條款」，應該在本港自行就《基本法》23條立法後終止。
公會今日（12日）發出聲明，表明之前已就人大常委會制定港區國安法表達對關注，指出這會對本港憲制體系造成衝擊的疑慮，「有關疑慮至今尚未釋除」；若人大常委會堅持立法，公會期望立法必須保障「一國兩制」的憲制秩序，公會就此提出11項要求：
- 條文及其內容的解釋及應用都需按照普通法原則處理
- 條文內容及其詮釋要符合《基本法》、《公民與政治權利公約》在香港的實施和安排以及人權法
- 香港法院就港區國安法的解釋和應用，應有全面和完整的司法管轄權；不應規定只容許中國籍法官審理相關案件
- 被告應有權在香港高等法院原訟法庭及有陪審團的情況下接受審訊
- 未獲律政司長書面同意前，檢控工作不能展開
- 若任何人因涉嫌違反港區國安法被拘捕及拘留，在任何情況下應於48小時內獲釋，或由法庭決定是否允許延長拘留
- 港區國安法下罪行的檢控， 應嚴格按照香港刑事程序處理
- 與訟方應有權獲公正及公開聆訊、假定無罪、得知被控罪名及案由、與其選任之律師聯繫、在沒有無故延誤下獲審訊、提出上訴等，並有權獲免費法律援助
- 除由香港終審法院提請外，全國人大常委不應就港區國安法釋法
- 港區國安法不應在其刊憲前生效，亦不應有追溯力
- 港區國安法應在香港自行就國家安全立法後終止
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