港區國安法｜大律師公會促設日落條款　待基本法23條立法後終止 (21:30)

香港大律師公會就「港區國安法」草案提出11項建議，要求港區國安法不應具追溯力，案件必須按普通法原則處理，法律應符合《基本法》及有關人權法對市民權利的保障。公會認為，港區國安法旨在填補現行香港特區法律的真空，提出設「日落條款」，應該在本港自行就《基本法》23條立法後終止。