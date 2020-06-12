東鐵線新信號系統測試曾故障　機電署要求暫停實地行車測試 (21:45)

機電署表示，港鐵於5月23日及25日凌晨非行車時段，為新信號系統進行壓力測試，模擬以25列12卡列車和5列9卡列車根據繁忙時間表運作，以測試系統運作情況及港鐵人員的應變能力。5月23日測試期間，有列車車長不按燈號及指示錯誤行駛；車務控制中心的列車監察系統屏幕曾閃動數分鐘，其間曾經未能顯示行車狀況。至於5月25日測試期間，曾模擬聯鎖電腦系統（Computer-based interlocking system）故障，以測試其冗餘系統（redundancy）能否正常運作，當時系統按設計關機。機電署稱，上述事件發生時，列車自動保護系統運作正常，各列車之間有充足的安全距離。

機電署已要求港鐵詳細調查5月23日及25日測試時出現的事件，同時要求港鐵暫停新信號系統的實地行車測試。港鐵及新信號系統承辦商正調查事件，將於下周五（19日）舉行的立法會鐵路事宜小組委員會上交代事件。

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