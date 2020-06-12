小學教師襲警罪成  官稱人格「有潛在障礙」還押小欖候判 (21:15)

被告楊博文（29歲）早前否認去年11月11日在於新界上水掃管埔路迴旋處襲擊警長鍾宏業。吳官裁決時指出，3名作證的警員口供可信，其中受襲的警長分別以腳踢、膝撞等形容被告的動作，吳官認為他是用「逐格重播」的方式回顧事件，無誇大其辭。

吳官批評早前出庭自辯的被告不可信，例如被告供稱不知道案發日有人號召「和你塞」，吳官反問被告和其親友「係唔係來自非洲或者第三世界國家？」吳官又稱，如果被告瀏覽過社交媒體，應該會知道有人號召相關行動。

吳官不相信被告稱曾被警員以粗言指罵及威嚇「掟落橋」的說法，稱被告表明教師身分後，警員應該不會對他粗言相向，相信是被告情緒激動，警員才向他使用武力，終裁定被告襲警罪成。

辯方求情指出，被告對教學充滿熱誠，一旦判囚將難以保住教席。吳官將本案押後至6月26日判刑，以待索取兩份精神報告、心理及背景報告，其間被告須還押小欖精神病治療中心。

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