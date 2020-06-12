港區國安法｜眾志回應港澳辦點名批評　稱攻擊升級至國家層面 (19:45)

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身兼中學生行動籌備平台發言人的鄭家朗表示，港澳辦借點名批評他們並攻擊教育界，過去一周的攻擊已升級至國家層面，相信目的是在港區國安法立法前散播恐懼，為法例提升威信。對於港澳辦批評眾志企圖把學生當作阻止港區國安法立法的「炮彈」和「工具」，鄭家朗認為學生有獨立思考，表示連聯署、公投等方式都被大力譴責，甚至被指是煽動暴力時，他們再想像不到有更和平的方式表達意見。

黃之鋒批評，港澳辦在新聞稿中用「斬斷黑手」的字眼，明顯是對眾志一眾成員的威嚇。他又認為港澳辦等的連串行動，都是針對眾志的國際游說工作；他承諾會繼續將港人聲音帶到國際社會，不會屈服。

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