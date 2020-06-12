港區國安法｜回應英發表香港半年報告　外交部駐港公署：顛倒黑白 (20:15)

公署稱，國家安全事務屬中央事權；香港回歸23年來，「在內外反中亂港勢力百般阻撓下」，一直未完成《基本法》23條立法，成為「世所罕見的在國家安全上『不設防』地區」，故中央從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，是「勢在必行，天經地義，刻不容緩」。公署形容，「撐國安立法」簽名行動8日內獲近300萬市民支持，顯示港區國安法立法是「人心所向」。

對於英國在香港半年報告指出，港區國安法引起有政治檢控的可能，破壞現行保障香港人權、自由的承諾及違反《中英聯合聲明》，中國外交部駐港公署稱，《中英聯合聲明》當中「沒有任何一個字、任何一個條款賦予英國在香港回歸後對香港承擔任何責任」；英方對回歸後的香港無主權、治權或監督權，「包括英方在內的任何外國都無權借口《中英聯合聲明》干預香港事務和中國內政」。公署並稱，任何損害中國主權安全和香港繁榮穩定的干預行徑，「必將遭到包括香港同胞在內14億中國人民的堅決回擊」。

港區國安法 相關報道：

英發表香港半年報告 籲重新考慮國安法立法

港府批英國報告不實偏頗 稱國安法保障合法權益自由

民主黨向中小學校長發公開信 籲保障師生言論自由

罷工罷課公投因天氣延期 改6．20舉行

港澳辦：搞罷課用心歹毒卑劣 中聯辦：中央支持港府行使教育管治權