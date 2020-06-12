涉上環暴動罪17歲女自辯：陪朋友到場不知示威目的 (19:15)

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李宛叡自辯供稱，鄰居兼好友王予程案發前一日從台灣留學回港，兩人聊天至半夜，王予程曾與她討論本港時事，又說希望參與7．28中環遮打花園的合法集會，着李宛叡陪她參加；她本着「敘舊」及「陪朋友心態」應約。

兩人案發當日在美孚集合，約下午5時乘港鐵出發，惟王予程途中在網上發現遮打花園集會已結束，並得悉遊行隊伍正邁向西區警署，遂向李宛叡建議改往西營盤。李宛叡稱自己對示威資訊「冇乜興趣」，當時王予程的父親又致電邀請共晉晚餐，但未決定用膳地點，故此李宛叡與王予程有協定，前往西營盤「逗留30分鐘再返去食飯」。

李宛叡表示，與王予程在西營盤站出閘後，看見有人派口罩，因「驚畀人影到，唔想自己個樣喺電視出現」故拿取並戴上。兩人之後走到德輔道西「望一望」，李宛叡強調兩人均從未行出馬路，亦無作出破壞社會安寧行為。兩人逗留德輔道西一會，現場氣氛突變緊張，有陌生人把頭盔遞給她及幫她包裹前臂。李宛叡稱，當時不預計現場會有危險，拿取頭盔只因「不想拒絕他人好意」。

李宛叡續說，警方之後施放催淚彈，她受波及，「喊晒，好唔舒服，基本上呼吸唔到」，視線模糊「盲中中周圍行」，後來更與王予程失散。她表示，湯偉雄和杜依蘭此時出現，扶她到一幢大廈外替她清洗眼睛。李宛叡之後見到途人逃跑，首被告湯偉雄遂單手抱起她，跑到西源里一個鐵絲網旁，其間她聽到有人叫喊「警察，咪郁」。她之後爬過鐵絲網，見到湯偉雄及杜依蘭被捕，並有警員向她説「見你咁細個，唔拉你」，她遂攀回鐵絲網另一端，終於被捕。

李宛叡指出，案發前她僅參與過一次遊行，即去年6月16日200萬人遊行，惟她不知遊行的意義及目的，亦對遊行內容及意義不感興趣，只是陪同朋友參加。她又稱，案發時身穿黑衣是因為聽聞「著白衫會畀人打」及「唔想標奇立異」。控方質疑，既然李宛叡答應朋友參與遮打花園集會，事前肯定有做資料蒐集，亦知集會目的。李宛叡否認，重申前往集會主要目的是與朋友敘舊，「我哋其實個心態係隨緣，去到（集會）就去到，去唔到就去唔到」。案件下周一（15日）續審。

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