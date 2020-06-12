民主黨向中小學校長發公開信　籲保障師生言論自由 (18:15)

民主黨議員許智峯及黃碧雲兩人在信中稱，學校是莘莘學子學習知識、培養獨立思考和明辨是非的地方，在校內體現思想和言論自由尤為重要；並提到教育局要求校長向學生「明確解釋」港區國安法能保障香港繁榮穩定並不合理，質疑國安法內容尚未出台下，校長及教師並未有任何事實根據作基礎向學生解說。

信中又表示，民主黨相信校長及教師於現在或未來向學生講述國安法時，將一如以往持平表達正反方面意見，讓學生掌握明辨是非和獨立思考的能力，不會盲目聽從教育局要求教育界充當政府「啦啦隊」，為國安法護航的無理要求，並再三呼籲各校長保障學生及教師獲《基本法》賦予的各種自由和權利。

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