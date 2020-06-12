民主黨向中小學校長發公開信　籲保障師生言論自由 (18:15)

民主黨今日（12日）向全港中、小學校長發公開信，指摘教育局日前要求學校懲處在校內表達政治訴求學生的信件實屬不必要，呼籲各校長在保障校園和諧的同時，亦應守護學校的學術自由及保障學生及教師的言論和表達自由。
民主黨議員許智峯及黃碧雲兩人在信中稱，學校是莘莘學子學習知識、培養獨立思考和明辨是非的地方，在校內體現思想和言論自由尤為重要；並提到教育局要求校長向學生「明確解釋」港區國安法能保障香港繁榮穩定並不合理，質疑國安法內容尚未出台下，校長及教師並未有任何事實根據作基礎向學生解說。
信中又表示，民主黨相信校長及教師於現在或未來向學生講述國安法時，將一如以往持平表達正反方面意見，讓學生掌握明辨是非和獨立思考的能力，不會盲目聽從教育局要求教育界充當政府「啦啦隊」，為國安法護航的無理要求，並再三呼籲各校長保障學生及教師獲《基本法》賦予的各種自由和權利。
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