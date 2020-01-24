應屆DSE考生認攜汽油彈易燃物等還押候判　官：裝束顯示預謀非一時衝動 (19:30)

被告陳國靖（17歲）就讀中六，剛考完文憑試，獲美國一所大學收錄將修讀工程學位，他承認一項「管有物品意圖摧毁或損壞財產」罪，控罪指稱他管有3枚汽油彈、2把板手、3瓶環己烷及甲基環己烷、1個載有白電油的容器、1包內含次氯酸鈣的白色粉狀顆粒、14塊白布、1個漏斗、4個打火機及1把剪刀。

辯方求情指出，被告是一名正面積極的年輕人，有堅定志向，經常參與義工服務，犯案只因衝動，現已明白暴力不能解決問題，對事件感懊悔。辯方呈上其母親、姊姊、中學班主任及副校長等求情信，信中均稱被告心地善良，只是為人略衝動，其家人亦說被告被捕後已變得理智。

法官胡雅文表示，案件非常嚴重，從被告黑衣黑褲及蒙面等裝束，以及帶備額外易燃物可供裝作更多汽油彈等，均顯示他早有預謀，犯案非一時衝動。法官說，被告認罪乃最大求情因素，故先索閱其教導所、勞教中心及心理學家報告，將他還押至6月29日判刑。

案情指出，警方去年11月10日在屯門巡邏，在兆麟苑附近發現手持對講機的被告及一群黑衣人，遂上前追截，制服被告後在他身上搜出汽油彈及一批易燃物。

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