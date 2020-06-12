近百學生香島中學外築人鏈　「反對學校政治打壓」【多圖】 (18:30)

下午1時半，近百名學生在校外拉人鏈，大部分人來自香島中學。他們高叫「反對學校政治打壓」、「反對不公平對待」等口號。部分人手持「教育界大清洗」、「無懼白色恐怖」等標語。

該校中二生張同學（化名）及陳同學（化名），在音樂考試選唱《願榮光歸香港》。他們說涉事教師曾提醒兩人，盡量別選含政治內容歌曲，又向同班學生稱「若覺反感可離開，唔聽」，但兩人最終仍可演唱該歌曲。他們說，有其他教師在課堂表達政治意見，「『唱衰』美國總統特朗普」，但學校沒阻止，認為校方做法不公。

中四生蔡同學與父親參與人鏈活動。蔡父表示，其子中一至中四由涉事教師教音樂科，稱對方教導兒子勿反叛，形容是「好老師」，「既然兒子都企出嚟，做爸爸無理由不支持」。

學生一度圍繞香島中學一帶而行，下午2時許至達之路時，逾20名軍裝警員到場，稱「限聚令」正實施，要求人群勿聚集，參與人鏈學生隨即散開。

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