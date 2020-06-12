港區國安法｜港府譴責公務員工會參與罷工公投　工會促允許各行業提意見 (18:10)

【18:10】新公務員工會回應指出，工會對相關投票內容沒有預設立場，只是擔當籌備的角色，讓會員表達對國家安全立法、公務員「凍薪」及公務員宣誓等事宜的關注；行動包含勞工權益，且並非政府聲明所理解的「公投」，只允許相關工會會員投票，工會亦沒有指出投票結果可代表全港民意。工會並呼籲政府履行承諾，允許各行各業就國家安全立法提出意見。

【15:30】政府發言人重申，公務員作為公職人員體系中的主要組成部分，具有政制上的角色，根據《公務員守則》，公務員必須堅守法治、政治中立；作為港府的骨幹應團結一致，盡忠職守，堅定支持並全面配合政府，在特首的領導下依法履行維護國家安全的責任，竭力做好維護國家安全的各項工作，確保「一國兩制」行穩致遠。

發言人又稱，《基本法》和香港法律體系並沒有「公投」制度，所謂「公投」既無憲制基礎，亦無法律效力，公務員須認清事實，保持理性，切勿參與其中。

另外，政府發言人亦呼籲社福業界，確保服務及服務使用者利益不受罷工影響。

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