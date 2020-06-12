港區國安法｜港府譴責公務員工會參與罷工公投　定必嚴肅追究 (15:30)

「二百萬三罷工會聯合陣線」宣布28個工會下周六（20日）舉行「罷工公投」，反對「港區國安法」，包括新公務員工會。港府發言人今（12日）強烈譴責公務員工會擬採取政治罷工的激烈手段，損害整體社會利益和公務員隊伍聲譽，完全罔顧罷工行動影響港府的有效運作和社會穩定，衝擊經濟，損害市民的利益，令人深感憤慨，強調港府絕不會坐視不理，定必嚴肅追究違反《公務員守則》的公務員。
發言人重申，公務員作為公職人員體系中的主要組成部分，具有政制上的角色，根據《公務員守則》，公務員必須堅守法治、政治中立；作為港府的骨幹應團結一致，盡忠職守，堅定支持並全面配合政府，在特首的領導下依法履行維護國家安全的責任，竭力做好維護國家安全的各項工作，確保「一國兩制」行穩致遠。
發言人又稱，《基本法》和香港法律體系並沒有「公投」制度，所謂「公投」既無憲制基礎，亦無法律效力，公務員須認清事實，保持理性，切勿參與其中。
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