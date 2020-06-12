吸毒婦肢解12歲女兒判無限期醫院令　官：若非精神病影響不會殺女 (15:55)

報稱任職按摩師的曹燕（40歲）早前承認一項誤殺罪，另一項阻止屍體合法埋葬罪名則不予起訴，存檔法庭。辯方求情稱，被告疼愛女兒，餘生將感悔疚。法官彭寶琴認為，沒證據證明被告與女兒關係敵對，認為被告若非受精神病影響，她不會殺害自己關愛的女兒。

彭官引述被告的兩份精神病報告指出，被告20歲開始染上毒癮，當時連續兩年每周吸食海洛英3次，並自2017年開始吸食冰毒。被告兩年前曾告知男友遭「鬼上身」，男友亦有感被告行為古怪。精神科醫生表示，被告目前仍有幻聽和幻覺問題，認為她受毒品影響患上精神分裂症，建議她接受無限期醫院令。

案情指出，被告與事主何美洁從四川來港定居，事主12歲搬回涉案劏房與被告同住。被告案發當日曾向鄰居借用手機，但沒有歸還，鄰居遂報警。警方接報到場後發現，涉案單位的浴室地台盛滿血水，部分殘肢浸在水中，馬桶上一個電飯煲內有染滿血水的頭顱，馬桶內則有人體組織和血迹。法醫其後證實，相關人體組織均屬於事主。

被告其後向警方表示，當晚看到浴室內有一具屍體，並看到女兒正在睡覺，內心有聲音告知該人並非其女兒，並着她找「契爺」幫手。

其他報道：眾志鄭家朗及兩成員擾亂立法會秩序判罰1000元 何秀儀普通襲擊罪脫

其他報道：維園悼六四 李卓人黎智英4人控煽惑集結 李斥檢控向中共表忠：堅持集會