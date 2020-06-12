新冠肺炎｜祿泉樓染疫女工姑奶確診　入檢疫中心前曾發燒首兩次測試陰性 (14:38)

衛生防護中心今日（12日）表示，根據初步流行病學調查，認為新增確診的女病人可能透過與同住弟弟及弟婦的家居接觸而受感染，故將個案列為「與本地個案有流行病學關連」。

個案1109︰

．因被列作確診者的密切接觸者，5月31日獲安排入住檢疫中心，等候入住期間發燒，同日被送往威爾斯親王醫院接受測試

．5月31日及6月1日抽取鼻咽拭子及咽喉拭子樣本，均對新型冠狀病毒呈陰性。病人其後退燒

．6月2日出院及轉送檢疫中心，在檢疫中心期間沒有病徵

．6月11日結束檢疫前再提交深喉唾液樣本，證實對新型冠狀病毒呈陽性，送往威爾斯親王醫院治理，情況穩定

本港至今累計1108宗確診及一宗疑似個案；祿泉樓累計有8名住客確診，其中3人危殆。

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