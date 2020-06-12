支聯會擬辦六四視像講座遭禁　Zoom稱應中國政府要求終止活動 (14:30)

Zoom在網上發聲明稱，在5月和6月初接獲中國政府通知，稱坊間計劃在Zoom舉行的4個紀念六四活動，在中國屬違法活動，要求終止有關會議，Zoom遂決定終止3場相關會議並暫停主辦人的帳號。Zoom又稱，現時技術無法在會議中移除或限制部分國家的用戶，承諾日後會研發相關技術，不會影響受限制國家以外的活動，並強調現已解封涉事分別來自香港及美國的合共3個帳號。

李卓人其後回應聲明，批評Zoom表示只會阻截中國內地參與者，同樣為政治審查，並要求有關方面就早前帳戶被停用一事「回水」。王丹亦就Zoom的聲明回應，稱美國企業應當遵守美國的法律和社會規範，而Zoom配合中國的要求，使活動無法順利舉行，行為並非單以一個聲明便可擺脫責任。他又稱將繼續尋求法律和輿論的支持，要求Zoom公司為自己的錯誤行為承擔責任。

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