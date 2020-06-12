支聯會擬辦六四視像講座遭禁　Zoom稱應中國政府要求終止活動 (14:30)

支聯會主席李卓人日前表示，支聯會原計劃透過視訊會議軟件Zoom舉行六四講座，惟他與民運人士王丹丶周鋒鎖等人的戶口在講座開始前半小時遭停用。Zoom在美國時間周四（11日）發聲明，稱是應中國政府要求終止4場與六四有關的視像會議並停用有關帳號。同樣遭Zoom停用帳號的八九民運領袖王丹今日（12日）表示，對Zoom的回應感震驚，批評Zoom作為美國企業，卻為自己的商業利益而侵犯自由民主體制，認為是對美國國家利益和人民生活的侵犯。
Zoom在網上發聲明稱，在5月和6月初接獲中國政府通知，稱坊間計劃在Zoom舉行的4個紀念六四活動，在中國屬違法活動，要求終止有關會議，Zoom遂決定終止3場相關會議並暫停主辦人的帳號。Zoom又稱，現時技術無法在會議中移除或限制部分國家的用戶，承諾日後會研發相關技術，不會影響受限制國家以外的活動，並強調現已解封涉事分別來自香港及美國的合共3個帳號。
李卓人其後回應聲明，批評Zoom表示只會阻截中國內地參與者，同樣為政治審查，並要求有關方面就早前帳戶被停用一事「回水」。王丹亦就Zoom的聲明回應，稱美國企業應當遵守美國的法律和社會規範，而Zoom配合中國的要求，使活動無法順利舉行，行為並非單以一個聲明便可擺脫責任。他又稱將繼續尋求法律和輿論的支持，要求Zoom公司為自己的錯誤行為承擔責任。
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