6．12衝突一年　九龍灣金鐘市民響應「和你Lunch」 (14:15)

中午時分，數十人聚在九龍灣MegaBox中庭高呼「光復香港，時代革命」、「一息尚存、我抗爭到底」等口號。商場外有約20名軍裝警駐守。於九龍灣上班的黃小姐舉着「沒有暴動只有暴政」標語，稱去年6月12日一直在公司看直播，看着警方對示威者發射催淚彈等，沒想過事件會持續一年，並預計「不會完」。聚集的人下午約2時散去。

在金鐘，下午1時許有8人於金鐘太古廣場中庭聚集，高舉旗幟及高叫「五大訴求，缺一不可」等等口號，又播放《願榮光歸香港》，數十名市民在商場2樓及3樓叫口號，有人亮起手機燈。太古廣場廣播稱，因應新型冠狀病毒疫情，呼籲市民保持距離，亦有穿上反光衣的保安在場示意市民保持距離。

太古廣場中庭聚集的群眾呼籲市民「行街」，並離開中庭在商場內遊走，逾百市民一同「行街」遊行，沿途高叫口號，隊伍一路遊行至金鐘廊往美國銀行中心出口，後沿路折返至太古廣場中庭，至2時許陸續散去。

離島居民余太表示，自己趁復課前帶同就讀小三的兒子參與「和你Lunch」，稱「我哋會盡量出席中環區嘅和你lunch」，在其身旁的兒子舉起一張印有「光復香港 時代革命」的小旗幟。余太說，兒子知道過去一年發生的社會事件，上周亦有帶他到維園參加六四悼念晚會，兒子表示要把這些歷史傳承下去。對於「港區國安法」訂立在即，余太認為此時更應發聲，「集合大家力量出來」。

從事資訊科技的胡先生以口琴吹奏《願榮光歸香港》，他稱自己在歌曲面世後便開始練習，最初吹奏仍要看譜，如今已能背譜。6．12衝突一年，他形容一年走來有悲有喜，喜的是至今仍有不少人願意走出來，悲的是政府至今仍未撤回去年6．12的暴動定性。

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