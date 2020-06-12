眾志鄭家朗及兩成員擾亂立法會秩序判罰1000元　何秀儀普通襲擊罪脫 (12:17)

官：控方3證人不可靠

3名被告為報稱教大學生吳嘉兒（21歲）、樹仁大學生鄭家朗（20歲）及城大畢業生何秀儀（21歲）。就何秀儀的普通襲擊罪，何官表示，控方3名證人均不可靠，無法接納他們的證供；透過觀察閉路電視，雖因角度問題無法確定何秀儀是否與涉案保安員有接觸，卻見她一直嘗試閃避對方攔截，故在不能達至毫無合理疑點下，裁定何秀儀的普通襲擊罪名不成立。

至於3人的傳票，何官雖認同辯方指出3人為會議嘉賓，並非旁聽者，他們應在會議上有發言權及辯論權，但認為有發言權不等於可做發言之外的事，如衝出席位、大叫、舉標語等。何官稱，案情雖然輕微及影響時間不長，但亂衝亂撞影響立法會莊嚴及會議進行，因此已達擾亂立法會秩序，裁定罪名成立。

官勸勉「留有用之軀」

何官判刑時表示，明白3人犯案不是為個人目的，但即使希望官員聽取意見，「做過界」便要面對刑責；又說若案情嚴重此控罪可考慮判處監禁，「可能你覺得為咗抗爭，無所謂，但係你因為咁而要面對長時間監禁，又有邊個為香港做嘢」，並勸勉3人「要留有用之軀，因為你哋未來必定為社會棟樑」。

鄭家朗在庭外表示對裁決感失望，但暫時不考慮上訴。

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