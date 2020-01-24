港區國安法｜港澳辦：搞罷課用心歹毒卑劣　中聯辦：中央支持港府行使教育管治權 (12:35)

有團體計劃本月14日舉行「公投」，蒐集中學生對「港區國安法」的立場及罷課意向，港澳辦及中聯辦今日（12日）發稿批評。港澳辦稱，搞所謂中學生罷課行動，是企圖把學生當作阻止港區國安法立法的「砲彈」和「工具」，用心歹毒卑劣，並點名批評香港眾志秘書長黃之鋒及副主席鄭家朗，「罪行錄上再添下重重的一筆」。中聯辦則稱，中央支持香港特區政府行使教育管治權，建立健全與「一國兩制」相適應的教育體系。
港澳辦發言人表示，毫無疑問，香港不少學校的教育已嚴重偏離「一國兩制」的正確方向，「港獨」思想和鼓吹暴力在校園蔓延，教育亂象如不煞住，政治亂象將無休無止。
發言人並批評，有人炮製歪理邪說、傳進學校，點名稱港大法律學院副教授戴耀廷長期鼓吹「違法達義」，公民黨主席梁家傑公然聲稱暴力是解決問題的一種方式，又稱立法會議員楊岳橋煽惑年輕人「留案底的人生更精彩」，香港教育必須堅守一國兩制的正確方向，讓煽動「港獨」、暴力的言論在學校絕迹。
中聯辦發言人則稱，教育有鮮明的主權屬性，在培養合格國民、厚植家國情懷這個大是大非問題上，只有「一國」之責，沒有「兩制」之分，中央支持特區政府加強憲法、基本法、國安教育、國民教育和國情教育。
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