港區國安法｜港府批英國報告不實偏頗　稱國安法保障合法權益自由 (09:20)

港府發言人指出，按《基本法》23條，香港特區獲授權訂立國家安全法，這並不影響中央在國家層面為維護國家安全立法的權力；國家安全法有利於保障香港巿民的合法權益和自由，任何聲稱該法會損害港人自由，削弱一國兩制，均屬危言聳聽、無中生有。

港府發言人表示，英國的報告提及中國和港府試圖把抗議歸咎於社會經濟而非政治因素，並責怪外部勢力引起動盪，事實上修訂《逃犯條例》草案已於去年10月立法會會議上被撤回。然而香港自去年6月以來受到不斷升級的暴力所困，提倡「香港獨立」和「自決」的組織聲稱得到外國或外部勢力支持，煽動示威者挑戰中央和特區政府權威，事實了然可見。

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