新入職教師須接受國教操守等培訓　教協批當局施壓冀撤回　教育局：對有組織凡事政治化極度遺憾 (23:29)

【23:26】教育局今日晚上回應，稱對「有自稱教育專業的組織凡事政治化，把推動教師專業發展的措施妖魔化」表示極度遺憾。局方表示，去年提出18項有關教師專業發展的建議，大部分措施將於2020/21學年推行，故教育局有需要通知學校相關詳情；涉事通告提出的教師專業發展課程和時數要求，由教師及校長專業發展委員會（COTAP）督導推行。對於教協要求撤回有關教師培訓的決定，教育局稱安排經過深思熟慮，充分考慮業界需要及回應社會對教師的期望。

有指「國家及國際教育發展」部分並非就教師專業發展所設專責小組的建議，教育局表示，專責小組報告建議教育局以「T-標準+」（香港教師專業標準參照）作專業發展目標，當中鼓勵教師展現對本地、國家和世界的認識；在港提供相關培訓可在國內及海外考察以外，擴闊更多教師的專業視野。

【21:15】教育局昨（10日）向學校發通告，稱為落實教師專業發展專責小組建議，提出改善教師培訓要求。教協理事、中學教師張銳輝是專責小組成員之一，他說小組當時就專業培訓只提原則性建議，但教育局現在相關範疇已提具體做法，質疑局方未諮詢業界，他覺得當局借專責小組「過橋」。

張銳輝表示，專責小組一直建議，教師專業培訓課程應由大學、學術機構及教育局共同提供，惟教育局現時規定部分課程由局方舉辦。他說，此非一向做法，也不是小組建議，質疑當局「借專責小組名義達成其政治目的」。

教育局通告指出，新入職教師要接受局方提供、有關專業操守培訓。教協副會長、中學教師田方澤表示，大學的師訓已涵蓋相關內容，而學校亦會為新入職教師，提供約1至2小時有關操守的課程。他對局方提供的專業操守培訓內容有疑慮，「是否要配合政府，聽聽話話？」