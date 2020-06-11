婦咬傷警罪成囚兩月准保釋候上訴　官：被告案發時似發狂 (19:00)

被告韋秋盈（41歲）報稱無業，但罪成後辯方求情時稱她是機艙服務員。案發於去年11月29日，被告於九龍灣太平洋貿易中心地下大堂，分別涉嫌踢及咬傷偵緝警署警長盧嘉昇。

裁判官莫子聰裁決時表示，事主在案發後求醫時沒有提及自己被踢傷，而且作供時承認不排除被告是因為掙扎而踢到他，不是有意圖襲警，因此裁定第一項襲警罪名不成立。裁判官認為，案發時事主正執行正當職務，相信被告是有意咬傷事主，因此不接納被告當時是合法自衛的說法，裁定第二項襲警罪名成立。

辯方求情時指出，被告在案件中受傷致胸骨骨裂，至今未完全康復；被告平日性格溫和，與案發時的性格不符，形容今次為特別情況，重犯機率「微乎其微」。但裁判官稱，被告不認罪顯示她無悔意，而且案情非常嚴重，「執勤時警察的人身安全要受到保障，一點都不可以姑息這些行為」；被告案發時好像「發了狂」，判處即時入獄在所難免。

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