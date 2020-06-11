港區國安法｜律師會：人大用權應克制　必須無追溯力不應另設法庭 (17:30)

律師會表示，明白全國人大根據憲法有權決定及訂立維護國家安全的法例，但呼籲人大克制行使權力，以維持大眾對「一國兩制」及香港法治的信心，並要求立法程序有透明度，以及人大常委會充分考慮港人意見。

律師會認為，港區國安法相關法例除應按普通法原則訂立，亦必須符合《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的規定，令港人人權全面獲妥善保障，且不應干涉受法律專業保密權保護的通訊。會方指出，相關法例下的罪行必須有嚴格清晰定義及沒有追溯力，刑罪應合理、必要及合乎比例；現行接納刑事證據的方式應適用於相關罪行，罪行原則上應獲公開審訊並設陪審團及不應另設法庭；指派法官審理相關案件時，不應以國籍作標準。

港區國安法 相關報道：

教局函中小校長 促懲罷課師生 發起平台轟恐嚇 校長會：假日「公投」校方可做不多