港區國安法｜律師會：人大用權應克制　必須無追溯力不應另設法庭 (17:30)

全國人大常委會上月通過制訂「港區國安法」的《決定》，香港律師會今日（11日）就此發表初步意見，呼籲人大引入將適用於香港的法例時，應克制行使其權力；相關法例應按普通法原則訂立，罪行須沒有追溯力，亦不應另設法庭處理相關罪行。因應《決定》成立的國家安全機構，必須遵守香港法律及受香港法院管轄。
律師會表示，明白全國人大根據憲法有權決定及訂立維護國家安全的法例，但呼籲人大克制行使權力，以維持大眾對「一國兩制」及香港法治的信心，並要求立法程序有透明度，以及人大常委會充分考慮港人意見。
律師會認為，港區國安法相關法例除應按普通法原則訂立，亦必須符合《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的規定，令港人人權全面獲妥善保障，且不應干涉受法律專業保密權保護的通訊。會方指出，相關法例下的罪行必須有嚴格清晰定義及沒有追溯力，刑罪應合理、必要及合乎比例；現行接納刑事證據的方式應適用於相關罪行，罪行原則上應獲公開審訊並設陪審團及不應另設法庭；指派法官審理相關案件時，不應以國籍作標準。
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