本年首季吸毒人數較去年同期降13% (18:30)

禁毒常務委員會今（11日）在季度會議檢視2020年首季本港的吸毒情況，藥物濫用資料中央檔案室的最新統計數字顯示，2020年首季被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降13%，由2175人下降至1896人，委員會認為有關數字可能受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，呈報機構接觸到的吸毒者人數可能因而減少，亦可能需要更多時間才呈報吸毒者資料予檔案室。
另外，數據顯示，被呈報的21歲以下吸毒人數下降15%，由162人下降至138人；當中學生佔該年齡組別吸毒人數的27%，與去年同期相若；被呈報吸食大麻的人數較2019年同期下降13%，由182人下降至159人；在被呈報的21歲以下青少年吸毒者中，吸食大麻的人數雖然較去年同期下降14%，由72人下降至62人，惟大麻仍是該組別中最常被吸食的危害精神毒品，情況值得關注。
禁毒專員羅翠薇說，暑假將至，禁毒處和禁毒常務委員會將加強禁毒宣傳工作，包括推出有關大麻禍害的新電視宣傳短片及電台聲帶、禁毒電視資訊節目，以及新的大麻宣傳小冊子及詳細資料，讓市民特別是青少年更了解大麻的毒害。
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