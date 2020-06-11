智障翁肛被塞紗布　主診醫生疑有人虐老籲家屬報警 (17:15)

中度智障、半身癱瘓的事主王志成（終年60歲），2016年1月31日在牛頭角定業街劍橋護老院因肚瀉送院，其間被發現肛門有異物，同年2月2日零時因肺炎不治。

事主的主診醫生、時任聯合醫院內科醫生黃泰釗供稱，事主入院時有嘔吐迹象、肺部有雜音及血氧偏低，初步確診為腸胃炎及肺炎。黃續稱，他在事主入院翌日巡房，便收到同事匯報，稱前一晚從事主的肛門拉出異物。黃表示情況不尋常，隨即為事主做探肛檢查，發現肛門有兩亳米裂傷，並從中拔出一塊「幾大舊」的布狀物。

死因聆訊主任問黃泰釗，醫護前一晚發現事主肛門有異物，已即日作直腸鏡檢查，為何翌日又發現多一塊布，黃解釋「可能塊布未掉入檢查範圍內」。

時任聯合醫院健康服務助理李全新在事主入院當晚為其換尿片，他稱當時發現事主的肛門「有啲嘢突出」。另一名助理隨即拔出肛門內的異物，包括約10厘米長的紗布狀物及疑似用於粘貼尿片的膠貼，他及後向護士反映。

時任學護吳健群供稱，他從沒將異物塞入死者肛門，並稱外科醫生只會在病人的直腸流血不止時，在其肛門塞入沾有腎上腺素的紗布止血，但此方法不適用於事主的情況。聆訊今午繼續。

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