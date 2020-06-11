被質疑激光筆照眼沒迴避　警：為阻激光筆傷同事，我見到啲光會追住 (18:00)

被告郭麗芬（28歲）曾報稱空中服務員，現職金融經理，她被控於去年8月10日在尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界襲擊警員朱冠強。

隸屬油麻地警署特遣隊的防暴警朱冠強今日繼續出庭作供，接受辯方盤問，被質疑口供與庭上作供不一致。辯方表示，就被激光筆照射後的反應，朱冠強在口供紙上寫「雙眼刺痛，眼前一黑，有流眼水」，他昨日作供時卻說沒有痛感。朱冠強解釋自己可能一時遺漏，其後補充說刺痛的意思是「唔痛但眼睛會縮，有被攻擊嘅感覺」，否認作供不一致。

辯方其後多次詢問朱冠強的視線有沒有受雷射光影響，他堅稱沒有，因為可以用單眼看，又表示「眼前一黑，反而令我更加注意到眼前嘅10米」。辯方稱正常人被照射眼睛會擰頭迴避，質疑朱冠強說法不合理，朱冠強表示自己在處理反修例示威中多次遇到強光及激光筆，「為阻止激光筆傷害我同事，我見到啲光都會追住佢，即使佢會永久損害我視力」。

審訊下午續。

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